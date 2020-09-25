На территории Адмиралтейской слободы в Казани появится новый жилой комплекс

В ЖК кроме домов расположаться два многоуровневых паркинга, подземные гаражи и два детских сада. Фото: Мария ЛЕНЦ

Казанский вертолетный завод (КВЗ) выбрал победителя тендера на приобретение участка в 19,95 гектара на территории Адмиралтейской слободы. Землю за 2 миллиарда рублей приобрела местная компания “Джи-групп”. Ее предприятие “Унистрой” хочет возвести там жилой комплекс на 110 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас же на этом участке находятся нерабочие производственные и офисные здания КВЗ.

Известно, что в жилом комплексе также запланировали построить два многоуровневых паркинга на 1 278 и 297 мест, подземные гаражи на 260 места, а также два детских сада на 340 и 80 мест.