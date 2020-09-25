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В Марий Эл иномарка после ДТП вылетела в кювет и перевернулась: пострадал один человек

Автомобиль же предполагаемого виновника аварии восстановлению не подлежит
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Авария произошла вечером в четверг, 24 сентября, на 8 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум”. Там около 18.00 водитель автомобиля ВАЗ-2109, по предварительным данным, выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet Captiva. Удар был такой силы, что иномарка съехала в кювет, а после опрокинулась. Легковушка же пострадала так, что восстановлению уже не подлежит.

23-летний водитель “ВАЗа” с места ДТП был оперативно госпитализирован с различными травмами. Женщина за рулем Chevrolet Captiva не пострадала, сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

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