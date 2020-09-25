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В Татарстане в ДТП с КАМАЗом погиб пенсионер и еще трое человек пострадали

Авария произошла в Азнакаевском районе республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Выживших в это аварии людей увезли в больницу Альметьевска.

Выживших в это аварии людей увезли в больницу Альметьевска.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздно вечером 24 сентября на дороге Азнакаево – Ютаза – М-5 произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» и КАМАЗа.

63-летний воитель легковой машины, который за рулем провел уже 23 года, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил большегрузу. В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пенсионер – пассажир «Лады».

Также пострадали и ее водитель, водитель КАМАЗа и его пассажир. Всех их с различными травмами доставили в больницу Альметьевска.

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