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В Марий Эл создадут Центр управления регионом, который будет обрабатывать обращения и жалобы местных жителей

Кроме того, учреждение станет прогнозировать ситуации и делать их анализ
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Марий эл создадут Центр управления регионом. Соответствующее постановление уже подписано местным правительством.

У учреждения будет несколько задач, среди которых оценка, анализ и прогнозирование ситуаций, стратегическое, текущее и оперативного планирование, а также мониторинг и исполнение управленческих решений. Кроме того, ЦУР будет обрабатывать обращения и жалобы жителей республики в органы исполнительной власти, местного самоуправления или подведомственные им учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Департамент информатизации и связи Марий-Эл.