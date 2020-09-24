В Татарстане приемная мать избивала 16-летнюю дочь скалкой

Уголовное дело передали в суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие дни в Апастовском районном суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы. Сельчанку будут судить по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Во время следствия выяснилось, то подсудимая взяла в приемную семью девочку, оставшуюся без опеки родителей. Вот только к своим обязанностям она относилась очень оригинально - могла избить ребенка руками и скалкой, выгоняла на улицу и воспитанием девочки-подростка не занималась. Во время следствия выяснилось, что продолжалось это с 2017 года по 2019 год. Органы опеки не реагировали на нарушения приемной матери и не защитили ребенка. За это глава органов опеки получила выговор.

Свою вину приемная мать так и не признала. Девочку передали в другую приемную семью.