В Казани стартует Фестиваль "Золотая Маска"

Во время пресс-конференции в министерстве культуры Татарстана Фото: Лика ИСАЕВА

В столице Татарстана с 23 сентября стартует театральный фестиваль "Золотая Маска". Продолжатся он будет до 6 октября.

На пресс-конференции, рассказывая о фестивале, его директор Мария Ревякина отметила, что планы провести театральный праздник в Казани были уже давно, но пандемия коронавируса внесла свои печальные коррективы.

В рамках этого фестиваля в Казани будут показаны два спектакля, вызвавшие настоящий фурор во время своих премьер. Так, 23 и 24 сентября на сцене Качаловского театра постановку Ивана Поповски "Сон в летнюю ночь" (Уильям Шекспир) представит Театр "Мастерская" П.Н.Фоменко. Это спектакль был в 2016 году отмечен "Золотой Маской" в номинации "Лучший спектакль в драме, большая форма".

А 5 и 6 октября на сцене Камаловского театра будет представлен спектакль "Добрый человек из Сезуана" (Б.Брехт) в постановке Юрия Бутусова. За свою игру в этой постановке актриса Московского театра имени А.С.Пушкина Александра Урсуляк в 2014 году получила российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" в номинации "Лучшая женская роль".