В 2021 году Татарстан получит более 1,8 миллиарда рублей на выплаты классным руководителям

С начала этого учебного года учителя получают дополнительно по 5 тысяч рублей за введение класса. Фото: Валерий РОМАНОВ

Стало известно, что в будущем году Татарстан получит более 1,8 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям. С начала этого учебного года учителя получают по 5 тысяч рублей за введение класса. Об этом в ходе заседания Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета региона заявил исполняющий обязанности главы Минобразования республики Ильсур Хадиуллин.

Хадиуллин также заметил, что за четыре месяца 2020 года республика уже получила 619 миллионов рублей на выплаты классным руководителям. По его словам, средняя зарплата преподавателей без учета надбавки сейчас составляет порядка 34 тысяч рублей.