В Татарстане Роспотребнадзор подал на ветклинику иск в суд из-за рентгена

Дата судебного заседания пока не назначена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исковое заявление в суд о приостановке деятельности рентген кабинета ветеринарной клиники в Набережных Челнах подали представители Роспотребназдора. Все дело в том, что само лечебное учреждение находится в жилом здании, и установка подобной медицинской аппаратуры там категорически запрещена - нарушается санитарное законодательство.

По решению Набережночелнинского городского суда деятельность рентген кабинета уже приостановлена на 60 суток. Дата судебного заседания пока не назначена. Сама ветеринарная клиника продолжает проводить прием животных.