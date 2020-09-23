В Татарстан вертолетом доставили женщину, которая пострадала в ДТП под Воронежем

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Утром в среду, 23 сентября, в Татарстан вертолетом доставили жительницу Альметьевска, которая пострадала в аварии под Воронежем. Автомобиль, которым управляла ее мать, вылетел в кювет еще 9 сентября. Однако транспортировать женщину из Борисоглебской больницы в РКБ Казани получилось лишь сейчас.

К слову, это был первый вылет санитарной авиации Татарстана на такое большое расстояние.

- Дозаправка вертолета была в Саранске и Тамбове. В общей сложности добирались четыре часа. Пациентка стабильная, в сознании. Необходимо было зафиксировать ее тело, чтобы переломы и травмы не ухудшили ее состояние в дороге, - замечает руководитель санавиации РКБ Рафаэль Нигматзянов.

Мать и 4-летний сын пострадавшей женщины уже в Альметьевске - госпитализация после ДТП им не понадобилась.