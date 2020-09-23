В центре Казани автобус сбил сотрудника ГИБДД

Состояние полицейского оценивают медики "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре столицы Татарстана - на пересечении улиц Баумана, Санкт-Петербургская и Пушкина произошла авария. Там произошел наезд на сотрудника ГИБДД. С места ДТП его увезли на «скорой».

В 10.25 часов 25 минут в Казани водитель автобуса при повороте налево с улицы Бутлерова на улицу Пушкина в направлении Островского не убедился в безопасности своего маневра. В результате чего сбил сотрудника ГИБДД, который в этот момент регулировал движение на этом перекрестке, сообщили собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах. Кроме инспектора, также пострадала и одна из пассажирок автобуса. В момент ДТП женщина не удержалась и упал в салоне общественного транспорта.

- В настоящее время по факту ДТП назначено административное расследование, - официально сообщили в МВД Татарстана.