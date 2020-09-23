В 2021 году в Татарстане увеличат пенсии ветеранов труда и детей-сирот

Изменится и сумма, выделяемая на приобретения лекарств детям до 6 лет в многодетных семьях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане установили новые размеры ежемесячных выплат жителям в 2021 году. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным, среди прочего планируется увеличить пенсии ветеранам труда и награжденным госнаградами региона, а также пенсии детей-сирот, переданных под опеку. Первые будут получать по 526 рублей, вторые - по 9,3 тысяч рублей в дошкольном возрасте и по 10,7 тысяч рублей - в школьном.

Изменится и сумма, выделяемая на приобретения лекарств детям до 6 лет в многодетных семьях. На эти на каждого ребенка станут выделять по 142 рубля в месяц. Кроме того, малоимущим семьям с детьми будут выплачивать по 918 рублей, вместо привычных 348.

Также увеличится республиканская пенсия тружеников тыла и реабилитированных граждан, которая составит 725 рублей.