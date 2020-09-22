В Казани полицейские и ФСБ задержали 17 тонн этанола, крепостью 95%

Субстанцией торговали в Приволжском районе Казани. Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

Сотрудниками полиции и ФСБ совместно с представителями Госалкогольинспекции Татарстана провели проверку информации о торговле спиртосодержащей продукции в Приволжском районе Казани.

В результате чего из незаконного оборота было изъято 17 тонн фармацевтической субстанции - этанола, крепостью 95%.

- По данному факту главным следственным управлением МВД Татарстана в отношении предполагаемого организатора сбыта изъятой партии этанола возбуждено уголовное дело, - сообщают в Госалкогольинспекции Татарстана.