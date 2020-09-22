Жителя Чувашии будут судить за смертельный наезд на 15-летнюю девочку

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Завершено расследование уголовного дела 27-летнего жителя города Мариинский Посад. В ближайшее время он ответит перед судом за пьяное ДТП со смертельным исходом.

По версии следствия, около 21.00 7 июля этого года обвиняемый пьяным сел за руль своего автомобиля «Хендай Солярис». На участке трассы «Марпосад-Аксарино» он выехал на встречку, где сбил 15-летнюю девочку. От полученных травм подросток скончалась на месте ДТП.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.