Жительница Казани отсудила деньги у авиакомпании за отмененный из-за COVID-19 полет

Суд также постановил выплатить женщине неустойку и компенсацию морального вреда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Казани заблаговременно купила на прошедшие майские праздники у российской авиакомпании два билета Казань-Москва-Рим и Болонья-Москва-Казань. Ей это обошлось в 53 346 рублей. Но в конце февраля этого года официально было сообщено о наличии угрозы туристам заразится коронавирусом за границей, в том числе, в Италии.

В связи с этим женщина в марте обратилась в авиакомпанию с заявлением на возврат денег за билеты. Все бы ничего несостоявшейся пассажирке самолета их вернули, но с удержанием штрафа в размере 5 440 рублей.

Жительница Казани не согласилась с этим и обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Управление, согласно российскому законодательству, обратилось с соответствующим иском в суд. Последний встал на сторону женщины.

- В пользу потребителя присуждено: денежные средства в размере 5 440 рублей; неустойка в размере 2 720 рублей; компенсация морального вреда в размере 500 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 4 330 рублей, - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

В управлении также отмечают, что данное решение суда уже вступило в законную силу.