Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина может стать судьей Конституционного суда республики

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Кандидуатура детского омбудсмена Татарстана Гузель Удачиной была предложена на должность судьи Конституционного суда республики. Об этом стало известного на заседании комитета по законности и правопорядку регионального Госсовета. Вопрос о назначении Удачиной будет рассмотрен татарстанским парламентом в этот четверг, 24 сентября.

Отметим, что трое судей Конституционного суда Татарстана - Раиса Сахиева, Людмила Кузьмина и Артур Шакараев, должны сложить свои полномочия после 10 лет работы. На их места помимо Удачиной претендуют экс-замглавы Верховного суда Татарстана Марат Хайруллин и экс-председатель Вахитовского районного суда Казани Фаниса Мусина.

К слову, в повестке дня 24 сентября у депутатов Госсовета стоит вопрос и об избрании нового детского омбудсмена республики.