Самозанятые Татарстана смогут получить такую же поддержку, как и предприниматели

На данный момент более 70 тысяч жителей республики работают “на себя”. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Татарстане хотят распространить на самозанятых. Последних в регионе сейчас насчитывается более 70 тысяч.

Соответствующий законопроект во вторник, 22 сентября, обсудили депутаты Комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству. Согласно документу, самозанятые в Татарстане будут приравнены к субъектам МСП по оказанию финансовой, информационной, консультационной помощи.