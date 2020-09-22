В Чувашии бабушка-водитель посадила внуков на пол из-за бревна в ее легковушке

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В селе Оринино Моргаушского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль “ВАЗ 2109”. За рулем легковушки ехала местная жительница, а на переднем сиденье - два ее малолетних внука. Сзади находилась мать детей, но помимо этого в салоне находилось огромное бревно. Семья ехала домой из леса, где собирала грибы.

Обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности, тогда как у детей, кое как разместившихся на одном сиденье, такой возможности не оказалось.

- Иногда мы видим страшное. Берегите своих малышей. Ребенок в машине должен быть в детском автокресле, - напоминают в пресс-службе ГИБДД Чувашии.