Банк ВТБ поддержал строительство хосписа в Казани

Банк ВТБ оказал финансовую помощь Общественному Благотворительному Фонду имени Анжелы Вавиловой в Республике Татарстан, который помогает детям, больным лейкемией. Полученные фондом средства буду направлены на финансирование строительства второго стационара хосписа для взрослых пациентов на 60 мест. Помощь оказана в рамках целевой благотворительной программы банка ВТБ.

- ВТБ в Татарстане не только активно развивает бизнес, но и принимает участие в реализации социально-значимых для жизни республики проектов. Фонд Анжелы Вавиловой уже много лет проводит масштабную работу по оказанию помощи детям с онкологическими заболеваниями. Новая инициатива фонда по строительству хосписа для взрослых пациентов - крайне актуальна для Татарстана. Надеюсь, что вместе с единомышленниками, в числе которых и наш банк, фонд сможет успешно реализовывать свои проекты, - комментирует вице-президент, управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

- Казани очень нужен еще один хоспис. На строительство хосписа мы собрали 38 миллионов рублей, но на завершение работ необходимо в 10 раз больше. Каждый взнос на счёт марафона «Строим хоспис вместе» бесценен. Мы благодарны банку ВТБ за помощь в строительстве второго стационара, - отметил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

СПРАВКА

Благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об умершей от онкологического заболевания пятилетней дочери Анжеле. С марта 2003 года Фонд оказывает всестороннюю помощь детям c онкологическими заболеваниями из Республики Татарстан. Со 2 июня 2011 года в Казани начала работу выездная служба паллиативно-хосписной помощи. С 10 февраля 2012 года паллиативно-хосписная помощь оказывается в рамках стационара. Сейчас приоритетным направлением деятельности Фонда является работа Казанского Хосписа.