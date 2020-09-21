В Чувашии 12-летний школьник залез на вышку и погиб от удара током

Уже опрошены все очевидцы произошедшего. Фото: pixabay.com

ЧП произошло в воскресенье, 20 сентября, около 18.20 в поле возле села Хыркасы Чебоксарского района. Там 12-летний школьник взобрался на металлическую вышку линии электропередач. Он дотронулся до высоковольтных проводов и получил удар током. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По факту этого инцидента начата доследственная проверка

- К этому моменту уже осмотрено место происшествия и опрошены очевидцы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в следственном комитете Чувашии.