“Земским” фельдшерам и медсестрам в Ульяновской области будут выплачивать по миллиону рублей

Ранее медики, перебирающиеся из крупных городов в областные районы, получали по 500 тысяч рублей на покупку жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ульяновской области увеличил единовременные выплаты по программам “Земский фельдшер” и “Земская медсестра”. Если раньше медики, переезжающие работать из крупных городов в районы региона, получали 500 тысяч рублей на покупку жилья, то сейчас эта сумма увеличена до миллиона. Кроме того, в области сняты возрастные ограничения для участия в данных программах.

Федеральная программа “Земский фельдшер” реализуется в области с 2011 года. За девять лет было привлечено 50 медицинских работников. За время работы программы “Земская медсестра” же было привлечено 49 специалистов.

- С целью обеспечения кадрами отдаленных территорий по поручению главы региона с 2021 года помимо действующих программ, будет реализован проект "Земский главный врач", - отмечают в пресс-службе Минздрава Ульяновской области.