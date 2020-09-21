У глав районов Ульяновской области появятся “цифровые” заместители

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Стало известно, что в правительстве Ульяновской области появится новая должность - заместитель руководителя по цифровой трансформации. Такой должен появится у глав всех районов и директоров всех бюджетных учреждений. Об этом сегодня, 21 сентября, на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщил местный губернатор Сергей Морозов.

Он также заметил, что стать “цифровым” заместителем сможет не каждый. Приняты будут только те люди, которые “горят профессией”.

Делается все это для повышения цифровой грамотности в регионе.