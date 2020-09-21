В Чувашии вековое здание отреставрируют за 14 миллионов рублей

Подрядчиком стала стала фирма “РАС”, договор с которой подписан на 90 дней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что в Ядрине собираются отреставрировать здание художественного музея, некогда бывшего детским хирургическим отделением районной больницы. На ремонт сооружения, построенного еще в 1911-1912 годах, потратят порядка 14,2 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Исполнитель тендера уже выявлен. Им стала фирма “РАС”, договор с которой подписан на 90 дней.

Заметим, что здание является объектом культурного наследия народов России.