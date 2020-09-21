В Казани новый мост через Монастырскую протоку прошел испытание на нагрузку

По мосту проехались грузовики. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана продолжаются работы по созданию 2 этапа Большого Казанского кольца в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,2 километра начались в марте 2020 года.

Так, уже построен автомобильный мост через Монастырскую протоку длиной 70,78 метра. Сооружение уже успешно прошло испытание на нагрузку. По нему прогнали несколько КАМАЗов.

- Также выполнены измерения напряжений в элементах мостовых конструкций и прогибы главных балок под статической и динамической нагрузками. Результаты проведенных испытаний подтвердили высокое качество выполненных работ и соответствие фактических данных расчетным предпосылкам проектировщика, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

Кроме того, на объектах строительства 2 этапа БКК за прошедшую неделю были уложены нижний слой покрытия на площади 1 200 квадратных метров и верхний слой асфальтобетонного покрытия проездов на площади 14 700 квадратных метров.