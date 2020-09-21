В Казани угарным газом отравилась семья из 4 человек

Отравление могло произойти из-за неисправности газовой колонки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сообщение об инциденте в квартире одного из домов на улице Хади Такташа в экстренные службы поступило 21 сентября в 3.58.

- По предварительным данным, женщина, ее муж и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет отравились угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы. Отравление могло произойти из-за неисправности газовой колонки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данному факту надзорное ведомство начало свою проверку. Сотрудники прокуратуры проверят, как обеспечивалась безопасность при использовании и содержании внутридомового, а также внутриквартирного газового оборудования.

Правовая оценка будет дана и деятельности управляющей компании, которая, помимо всего прочего, должна была также заниматься содержанием вентиляционных каналов.