В Казани пожарные предотвратили взрыв газа в частном доме

Площадь пожара оставила 205 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

21 сентября в 7.25 в экстренные службы Казани по системе «112» поступило сообщение о том, что на улице Шатурская загорелся частный дом 226 Б.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем объято не только жилое здание, но и надворные постройки. Была угроза, что пламя перекинется и на соседние дома. Площадь пожара составила 205 квадратных метров.

Пока хозяева дома спасали 3 телят, 2 коровы и лошадь, пожарным удалось предотвратить взрыв газа. Баллоны с ним они вынесли из горящего дома на руках.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.