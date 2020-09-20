Роспотребнадзор Татарстана: Пассажиры общественного транспорта носят маски чаще кондукторов

Горожан просят носить маски в транспорте и торговых объектах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди субъектов Российской Федерации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Татарстан занимает 83 место, среди регионов Приволжского федерального округа – 14 место. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина.

Говоря о принимаемых административных мерах в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, Марина Патяшина сообщила, что всего в регионе выдано 11273 предписания (из них 566 за последние две недели). Проверено 19304 объекта (в том числе 1446 за последние две недели).

Что касается нарушений санитарного режима, то фиксируются частые нарушения на общественном транспорте. Если пассажиры используют средства индивидуальной защиты, то кондукторы – не всегда их применяют.

Марина Патяшина также сообщила, что за последние две недели были проверены 305 объектов – предприятий розничной продовольственной торговли, в том числе 5 рынков в Казани. Нарушения выявлены на 21 объекте (или 7%).

В общеобразовательных организациях также проводятся проверки. Так, на входных фильтрах в школах каждый день в среднем отстраняются 246 детей. С 1 сентября 2020 года не допущены до занятий 2713 детей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.