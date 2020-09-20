Прогноз погоды в Татарстане на 21 сентября: В некоторых районах ночью температура воздуха опустится до нуля

Дожди прогнозируют повсеместно. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Погода в Татарстане в начале недели продолжит оставаться ненастной. Так 21 сентября на территории республики будет облачно с прояснениями, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов тепла. В некоторых районах возможно понижение температуры до 0 градусов. Днем будет чуть теплее, но выше 12 градусов со знаком "плюс" температура не поднимется.