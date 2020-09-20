Школы и больницы Татарстана почти на 10% готовы к отопительному сезону

Полностью к зиме готовы объекты соцзащиты и центры занятости.

И.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов доложил о подготовке к отопительному периоду. Так, по информации ГЖИ по состоянию на 16 сентября 2020 года оформлены паспорта готовности на 16 тыс.608 многоквартирных жилых домов (из 17 тыс. 273 внесенных в систему мониторинга), что составляет 96,2 %.

По информации муниципальных образований, на 17 сентября 2020 года подготовлено 1 984 объектов здравоохранения (99,9%), 3 340 объектов образования (99,8%), 1 903 объектов культуры (99,9%), 171 объект социальной защиты и центров занятости населения (100%), 218 спортивных объектов (98,6%), 54 объекта молодежи (98,2%). Подготовлены объекты коммунальной сферы: 2 045 котельных (99%), 3065 километров тепловых сетей (99%), 2 405 водозаборных сооружений (100%), 267 водопроводных насосных станции (100%), 12 659 километров водопроводных сетей (99%), 4018 километров канализационных сетей (100%).

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил строго контролировать подготовку объектов к отопительному сезону, а также не затягивать с пуском тепла, особенно это касается объектов социальной сферы.