Два жителя Ульяновской области попались на уловки мошенников

Оба раза аферисты представлялись сотрудниками банков. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился 55-летний житель Майнского района Ульяновской области о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.

Полицейские предварительно установили, что мужчине на сотовый телефон поступил звонок. Звонивший, представившись сотрудником банка, объяснил, что с его банковской карты неизвестные лица пытаются списать деньги. В целях предотвращения противоправных действий потерпевший предоставил всю необходимую информацию по реквизитам своей карты, следуя инструкциям злоумышленника. Через некоторое время с его счета списались денежные средства в сумме около 17 тысяч рублей.

В тот же день житель Сенгилеевского района, поверив псевдосотрудникам службы безопасности банка, потерял денежные средства на общую сумму 150 тысяч рублей.

- В настоящее время по данным фактам органами следствия территориальных отделов полиции проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе МВД области.