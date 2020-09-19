В Марий Эл зафиксирована очередная смерть пациента с COVID-19

Сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл с коронавирусом и с подозрением на него находится 367 человек.

Число летальных случаев от COVID-19 в Марий Эл достигло 47. О последнем случае 19 сентября 2020 года сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. По его данным, с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 4 612 человек. Из них уже выздоровели 4 075 пациентов.

Сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл с коронавирусом и с подозрением на него находится 367 человек. В тяжелом состоянии – 97 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 270. На искусственной вентиляции легких - 8. В кислородной поддержке нуждаются 158. Сообщает Минздрав республики.

По последней информации Роспотребнадзора Марий Эл, темп прироста заразившихся COVID-19 в регионе составил 0,48%, а коэффициент распространения вируса – 1,