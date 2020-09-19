В Ульяновске во время посадки у самолета не сработал сигнал датчика выпуска шасси

По данному факту проводится прокурорская проверка. Фото: pixabay.com

В эту пятницу в 12.45 в Ульяновске при посадке на аэродроме Баратаевка четырехместного самолета Diamond DA42 его экипаж заметил, что у судна не сработал сигнал датчика выпуска шасси.

Пришлось зайти на второй круг. В воздухе визуально было определено, что шасси все-таки было выпущено. Только спустя полчаса самолет смог приземлиться. В се прошло в штатном режиме, повреждений воздушное судно не получило, никто не пострадал.

Тем не менее по данному факту Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.

- Самолет принадлежит ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева». По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

Одновременно с прокурорской проверкой свое расследование начало Приволжское МТУ ВТ Росавиации.