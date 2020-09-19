24 сентября 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием Госсовету республики

Фото: president.tatarstan.ru

В следующий четверг, 24 сентября, в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева в 10.00 президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету республики. В нем он представит основные направления развития региона.

- Впереди у нас - большая, кропотливая совместная работа. От нас зависит, как будет развиваться наша республика в ближайшие 5 лет, насколько комфортно будет в ней жить, - анонсировал свое выступление президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что после послания в 12.00 в зале заседаний Госсовета республики начнется очередная его сессия. На обсуждение депутатов вынесено 16 вопросов. В том числе, о назначении уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, а также о прекращении полномочий и избрании судей конституционного суда республики.