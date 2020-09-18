"Бросаются на детей": жители Казани жалуются на стаи бродячих собак на улице Магистральная

Фото: Айсылу Н.

Жители улицы Магистральная Приволжского района Казани пожаловались на бродячих собак, которые выбегают с остановки Нефтебаза в сторону поселке Новое Победилово. Со слов горожан, животные ведут себя агрессивно и бросаются на людей, в том числе школьников.

С похожей проблемой в "Народный контроль" обратились и жители улицы Окольная. Они и раньше жаловались на собак, но животные до сих пор их беспокоят.

- Стая агрессивная, защищает свою территорию и место кормления. Бегает по улицам Восстания (дома №№ 101, 109, 107 и 105) и Кулахметова (дома №№ 25, 23, 21и 19). Часто бывают на территории детских садов №№ 105 и 279, - замечает автор обращения Анастасия Л.