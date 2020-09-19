Власти Чувашии потратят более 27 миллионов рублей на покупку 544 компьютеров

Подрядчик должен будет приобрести не только системные блоки, но и мониторы, клавиатуры и мыши. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что власти Чувашии собираются приобрести 544 персональных компьютера. На это из местного бюджета готовы потратить максимум 27,05 миллионов рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовала Госслужба по тарифам региона.

Согласно техническому заданию, компьютеры должны быть оснащены процессором с частотой от 3,4 до 3,7 ГГц со встроенным видеоядром, материнской платой, 8 Гб ОЗУ, 240 Гб SSD-диском. Однако подрядчик должен будет поставить не только системные блоки, но и мониторы, клавиатуры и мыши.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 29 сентября. Поставить технику он должен будет до 7 декабря текущего года.