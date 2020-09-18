Татарстан стал третьим в летнем медиарейтинге цифровых регионов России

За три месяца Татарстан упоминался в контексте цифровизации более 112,7 тысяч раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что Татарстан включен в тройку лидеров летнего медиарейтинга регионов России по цифровизации. Республика взяла “бронзу”, уступив “серебро” и “золото” Санкт-Петербургу и Москве, соответственно. Такое исследование провела “Медиалогия” по заказу Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет".

Так, летом 2020 года Татарстан упоминался в контексте цифровизации более 112,7 тысяч раз, тогда как Санкт-Петербург отмечался 125,6 тысяч раз, а Москва - 301,9 тысяч раз. Четвертое место в топе заняла Московская область (92,5 тысяч упоминаний), а пятое - Краснодарский край (88,9 тысяч упоминаний).