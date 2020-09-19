В Татарстане откроется бесплатная школа для тех, кто хочет заниматься искусством в парках

С октября по декабрь в Альметьевске будет работать бесплатный просветительский проект - школа “Город после”. Он будет организован в рамках паблик-арта программы “Сказки о золотых яблоках”.

Жителей республики ждет серия лабораторий для тех, кто хочет профессионально заниматься искусством в общественном пространстве или получить новые навыки.Основные задачи проекта – передать знания работы в городском пространстве, исследуя его с точки зрения художника, архитектора, антрополога и прохожего, освоить навыки взаимодействия в междисциплинарной команде, а также опыт подачи и защиты эскизного проекта.

Цель - постижение видения гения места, понимания пространства как синтеза природы, человеческого влияния, истории, воображаемых образных слоев, новых медиа, и конечно, людей, которые в этом месте жили и живут сейчас.

Первая проектная лаборатория “Природа в городе/Город в природе” стартует уже в октябре. Участники научатся работать с ландшафтом в плотной городской среде и с художественными объектами в природном ландшафте. Под руководством профессиональных кураторов они разберут два практических кейса: природа городского двора и ландшафт родника. Затем в мультидисциплинарных командах создадут 2 художественных проекта с возможной последующей реализацией.

Чтобы принять участие в проекте нужно отправить на почту goldenapples@streetartinstitute.com мотивационное письмо, CV и портфолио, содержащее не менее 5 художественных работ. Письма принимаются до 4 октября.