В Казани суд удовлетворил иск к местным властям о расселении аварийщиков из дома №15 на улице Некрасова

Дом был признан аварийным и подлежащим к сносу еще в 2018 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители дома №15 на улице Некрасова в Казани обратились в прокуратуру с жалобой на местных чиновников о том, что их долго не расселяют. Как было установлено сотрудниками надзорного органа, указанное здание было признано аварийным и подлежащим к сносу еще в 2018 году, но люди так и не получили положенных им новых квартир.

- Согласно заключению экспертов, в доме в настоящее время происходит дальнейшая деформация несущих стен, сопровождающаяся образованием новых трещин и увеличением ширины раскрытия существующих, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. - Кроме того, в марте 2017 года указанный дом был признан исторически ценным градоформирующим объектом Казани, в связи с чем подлежит охране в соответствии с Федеральным законом.

На основании всего этого прокуратура подала в суд иск о незаконном бездействии Исполкома Казани. Было выдвинуто требование обязать чиновников выселить людей из аварийного дома и предоставить им новое пригодное жилье. В итоге суд удовлетворил данный иск в полном объеме.