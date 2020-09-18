В Зеленодольске из-за горящей квартиры пожарным пришлось спасать двух женщин

В квартире загорелась кухня. Фото: МЧС Татарстана

18 сентября в 3.53 пожарным Зеленодольска поступило сообщение о возгорании в доме №24 по улице Татарстана. Прибыв на место происшествия, они выяснили что в однокомнатной квартире на третьем этаже горела кухня. Хозяйка жилья успела самостоятельно выбраться на улицу. Чего не скажешь о ее соседках из квартир этажом выше.

- Пожарные спасли из зоны сильного задымления двух женщин, надев на них спасательных устройства капюшонного типа от дыхательных аппаратов. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сам же пожар вскоре был потушен. От огня пострадал кухонный только кухонный гарнитур. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Причина произошедшего – неосторожное обращение хозяйки квартиры с огнем при приготовлении пищи.