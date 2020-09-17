В Марий Эл осужденные колонии №3 начали шить противочумные костюмы

Фото: пресс-служба УФСИН Марий Эл

Исправительная колония №3 Марий Эл приобрела современные прямострочные швейные машинки, оверлоки для работы со средней и плотной тканью, пуговочные и петельные машинки, раскройные ножи и гладильную доску с парогенератором. Все это оборудование поможет осужденным заняться пошивом противочумных костюмов (шапочек, халатов, бахил и комбинезонов с капюшонами). Заказы уже начали поступать.

- На сегодня изготовлено 5 тысяч комплектов. Качество продукции устроило заказчика и в настоящее время с ним заключается контракт на пошив 10 тысяч костюмов, - сообщает пресс-служба УФСИН Марий Эл.

Отметим, что на территории колонии №3 имеется училище, в котором обучают на швей и раскройщиков.