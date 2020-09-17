Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии сквера и бюста Салиха Япеева

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 17 сентября, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов посетил здание МВД республики. там во внутреннем дворике он принял участие в церемонии открытия сквера и бюста Салиха Япеева

Вместе с ним сделали это и глава МВД Татарстана Артем Хохорин, а также дети Салиха Япеева.

- Сегодня для нас особый день, мы открываем бюст великому сыну татарского народа, Салиху Япееву, который многое сделал для правоохранительной системы. Это был выдающийся человек, личность всесоюзного масштаба, - сказал во время церемонии Рустам Минниханов.

СПРАВКА

Япеев Салих Зелялетдинович родился 17 сентября 1914 года в Челябинске. С отличием окончил школу-семилетку, Челябинский коммунально-строительном техникум, курс заочного отделения Ленинградского института инженеров коммунального строительства.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в сражениях под Сталинградом, на Курской дуге, в наступательной операции «Багратион».

За боевые заслуги награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».

В сентябре 1946 года в звании полковника демобилизовался из армии.

Приехав в ТАССР, работал в военизированной пожарной охране, секретарем парткома МВД ТАССР, в Управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний, полиции Чистополя.

В 1952 году он с отличием закончил заочное отделение юридического факультета Казанского университета.

В апреле 1954 года в возрасте 40 лет был назначен на пост министра внутренних дел ТАССР. Под его руководством развивались практически все службы МВД ТАССР: удалось серьезно укрепить следствие, экспертов, уголовный розыск. Аналитический склад ума, масштабное мышление сочетались в личности генерала Япеева с мужеством и отвагой.

В 1978 году ушел в отставку и перешел на преподавательскую работу в Казанское отделение Академии МВД СССР. Летом 1984 года он принял окончательное решение об уходе на пенсию.

20 декабря 1993 года Салих Япеев скончался.