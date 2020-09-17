Как передает Telegram-канала «Итиль», новоизбранному главе Чувашии Олегу Николаеву предстоит разобраться с благоустройством общественных пространств. Сейчас в регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», но в нем выявлены существенные недостатки, пишет «Итиль».

Здесь Чувашии может помочь опыт Татарстана, где в 2017 году создали Дирекцию парков и скверов. Сейчас эта площадка представляет интерес для многих регионов. Особенно для соседней Башкирии. Недавно Минниханов продемонстрировал результаты работы дирекции главе РБ Радию Хабирову. Последний сразу же взялся за дело и решил реконструировать набережную Уфы.