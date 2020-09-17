В Казани к 2040 году запланировали построить 24 новых транспортных развязок

Число личных автомобилей в городе к 2040 году возрастет до 340 единиц на одну тысячу человек.

В Исполкоме Казани утвердили программу развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года. Так, разработано три варианта в зависимости от состояния бюджета столицы Татарстана в будущем.

Также в программе прописано, что все работы будут проходить в два этапа –по 2024 год и с 2025 по 2040 года.

К этому времени в Казни должны построить 27 новых транспортных развязок. В основном речь идет о дорогах юго-восточного, восточного, западного и северо-западного направлений. Будут продолжать строить и Большое казанское кольцо, в планах также сделать и дорогу дублер Кировской дамбы.

При этом, несмотря на то, что число личных автомобилей в городе к 2040 году возрастет до 340 единиц на одну тысячу человек, предпринятые меры по развитию транспортной инфраструктуры должны будут в итоге только сократить средне время поездки на машине по городу на 14%, а на общественном транспорте на 8%.