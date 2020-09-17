В Марий Эл поступит 588 доз вакцины от коронавируса

В республике COVID-19 перенесли уже более 700 медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в ближайшее время в Марий Эл поступит первая партия вакцины от коронавируса, состоящая из 588 доз. Первыми ее получат медицинские работники, контактирующие с зараженными. На очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией министр здравоохранение республики Марина Панькова заметила, что в республике COVID-19 перенесли уже более 700 медиков.

Глава ведомства также отметила, что в Марий Эл есть все необходимые условия для хранения вакцины, которая должна лежать при температуре -18 градусов и вводиться сразу после размораживания.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 569 больных коронавирусом, 4 044 из которых уже выздоровели, а 46 - скончались. Зараженные выявляются ежедневно до сих пор.

- За последние 2 недели уровень госпитализации вырос на 27%. В связи с чем мы приостановили перепрофилирование коек, то есть их возврат для оказания плановой помощи населению. Наибольший рост госпитализации прослеживается в Йошкар-Оле, Волжске, Медведевском, Волжском и Горномарийском районах. Прогнозируем, что рост госпитализации будет расти к концу сентября до середины октября. Это обусловлено подъемом заболеваемости ОРВИ, - заявила Панькова.