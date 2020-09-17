В Казани на улице Алексея Козина построят многоэтажный дом

Разрешение на условно разрешенный вид использования участка предоставлено Комитету земельных и имущественных отношений мэрии столицы Татарстана. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что на улице Алексея Козина в Ново-Савиновском районе Казани построят многоэтажный жилой дом. На это уже выделен земельный участок площадью 14 499 квадратных метров. Соответствующее постановление имеется в сборнике документов Исполкома города.

Отмечается, что разрешение на условно разрешенный вид использования участка предоставлено Комитету земельных и имущественных отношений мэрии столицы Татарстана.