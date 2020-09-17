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В Казани на улице Алексея Козина построят многоэтажный дом

На это выделен участок земли площадью почти 14,5 тысяч квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Разрешение на условно разрешенный вид использования участка предоставлено Комитету земельных и имущественных отношений мэрии столицы Татарстана.

Разрешение на условно разрешенный вид использования участка предоставлено Комитету земельных и имущественных отношений мэрии столицы Татарстана.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что на улице Алексея Козина в Ново-Савиновском районе Казани построят многоэтажный жилой дом. На это уже выделен земельный участок площадью 14 499 квадратных метров. Соответствующее постановление имеется в сборнике документов Исполкома города.

Отмечается, что разрешение на условно разрешенный вид использования участка предоставлено Комитету земельных и имущественных отношений мэрии столицы Татарстана.