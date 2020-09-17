В Казани «золотого» бизнесмена ограбили на 1,5 миллиона рублей

Перед задержанием часть похищенных золотых изделий злоумышленники успели продать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция Казани раскрыла преступление, которое было совершено еще в конце августа этого года. Так, днем на улице Арбузова около одного из торговых центров произошло нападение на «золотого» бизнесмена – предприниматель занимается покупкой и продажей золотых изделий.

Злоумышленники брызнули в лицо 48-летнему мужчине из газового баллончика и крепко его избили. Ему изрядно досталось металлической палкой по голове. Налетчики отобрали у него сумку с деньгами и драгоценностями – всего на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Идя по следу преступников, полицейские нашли около одного из домов Сибирского тракта спрятанную под деревом сумку ограбленного бизнесмена. В ней была часть похищенных денег, а также товара - кольца, серьги, часы и цепочки.

Далее правоохранители установили и машину, на которой передвигались злоумышленники, а также и их личности. Вскоре подозреваемых в ограблении задержали.

- В настоящее время мужчины в возрасте 28-ми, 36-ти и 38-ми лет допрошены, с их участием проведены все следственные действия. Они признались, что следили за потерпевшим, долгое время изучали распорядок его дня и маршрут передвижения, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас все задержанные на время следствия заключены под стражу. Полицейские продолжают искать золотые изделия, которые они успели продать.