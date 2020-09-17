В социально-значимые учреждения Йошкар-Олы дадут тепло уже 21 сентября

О подаче отопления в жилые дома столицы Марий Эл пока не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что подача тепла в социально-значимые учреждения Йошкар-Олы начнется уже в будущий понедельник, 21 сентября. Соответствующее постановление сегодня, 17 числа, подписал мэр города Евгений Маслов. Причиной такого решения стало резкое похолодание на улице и, как следствие, просьбы местных жителей.

Заметим, что тепло будет дано в те детские сады, школы, учреждения культуры, поликлиники и больницы, которые имеют технические возможности на источниках тепловой энергии.

О подаче отопления в жилые дома пока не сообщается.