В Ульяновской области легковушка сбила пьяного велосипедиста, который ехал ей навстречу

С места аварии велосипедист был госпитализирован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 15 сентября, на 7 километре 800 метре автодороги “Усть-Урень – Астрадамовка – Шатрашаны” в Карсунском районе легковушка “ВАЗ-21120” сбила велосипедиста. По предварительным данным, 27-летний водитель двухколесного транспорта был пьян и ехал по середине дороги навстречу автомобилям.

25-летняя женщина-водитель “ВАЗа” попыталась уйти от удара, но ничего не вышло. Автомобиль сбил велосипедиста и вылетел в кювет. Мужчина получил травмы и с места ДТП его увезли в больницу. Женщина-водитель не пострадала, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.