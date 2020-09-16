Главгосэкспертиза России утвердила проект первого участка второй линии метро Казани

В первое время по ней запустят 10 пар четырехвагонных поездов в час пик. Фото: Алина НИЗАМОВА

Проект по созданию первого участка второй линии метро Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» получил положительное заключение специалистов Главгосэкспертизы России.

- Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. – сообщает Главгосэкспертиза России на своем официальном сайте.

Протяженность первого участка второй линии казанского метрополитена составляет 5,75 километра. Он расположится на территории Приволжского и Советского районов столицы Татарстана. На участке планируют построить четыре станции метро, при этом станция «Фучика» стане пересадочным узлом, откуда можно будет перейти на станцию «Дубравная», входящую в первую линию метро.

К слову, строительство первого участка второй линии уже идет. На данный момент известно, что в первое время по ней запустят 10 пар четырехвагонных поездов в час пик.

СПРАВКА

Казанский метрополитен занимает 11 место по длине эксплуатируемых путей на территории бывшего СССР и четвертое – в России. Первая его линия, с уже 11 станциями, была запущена в 2005 году. Ее длина составляет 16,75 километра, а суточная загрузка – 160 821 пассажиров.