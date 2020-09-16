На 16 сентября 2020 года в Татарстане выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Информация о выздоровевших и скончавшихся зараженных у местного Минздрава и федерального оперштаба по борьбе с СOVID-19 разнится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 20 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (15). Остальные из Нурлатского района (3), Аксубаевского района (1) и Алексеевского района (1). Три случая завозные, 17 - контактные.

Среди новых больных нет несовершеннолетних, шестерым - от 18 до 30 лет, пятерым - от 30 до 50 лет, троим - от 50 до 60 лет, еще пятерым - от 60 до 70 лет, одному - от 70 до 80 лет. Пятеро из них госпитализированы, остальные - лечатся дома от легкой или вовсе бессимптомной форм болезни.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 6 900 случаев СOVID-19. Минздрав республики сообщает о 5 677 зараженных, которые уже выздоровели и 68 - скончавшихся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры: 5 702 выздоровевших и 44 скончавшихся.

По последним данным Роспотребнадзора Татарстана, в регионе провели уже порядка 670,5 тысяч тестов на коронавирус.