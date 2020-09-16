В Высокогорском районе при пожаре погиб один человек

От огня также пострадала и 78-летняя пенсионерка. Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о пожаре в селе Пермяки Высокогорского района в экстренные службы поступило 15 сентября в 18.42. Там по адресу: улица Нижняя, 20, загорелся частный одноэтажный бревенчатый дом.

По прибытию на место происшествия пожарных, огнем были также объяты и надворные постройки. Общая площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Пострадала 75-летняя женщина. Она получила незначительные ожоги лица и от госпитализации отказалась. Кроме того, во время тушения огня пожарные обнаружили тело 78-летнего мужчины.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.